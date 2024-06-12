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    4. Dünyaca ünlü isimler bu kahinin peşinde! Futbolcular, oyuncular, şarkıcılar... "Arkadaşımın öleceğini tahmin etmiştim"

    Dünyaca ünlü isimler bu kahinin peşinde! Futbolcular, oyuncular, şarkıcılar... "Arkadaşımın öleceğini tahmin etmiştim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 13:19
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    Bir arkadaşının ölüm tarihini tahmin etmesinin ardından dünyaca ünlü bir kahin haline geldiğini dile getiren Victoria Dioh, dünyanın dört bir yanından ünlü danışanları olduğunu söyledi. Kendisini ruhsal şifacı olarak tanımlayan Dioh, olayları tahmin etme yeteneğini keşfettikten sonra oyuncu, şarkıcı, futbolcu hatta politikacı pek çok ismin kendisine başvurduğunu dile getirdi.

    Dünyaca ünlü isimler bu kahinin peşinde! Futbolcular, oyuncular, şarkıcılar... "Arkadaşımın öleceğini tahmin etmiştim"

    MYNET|DIŞ HABERLER Çocukluğundan beri 6. hissinin kuvvetli olduğunu ve yaklaşan olayları tahmin edebildiğini açıklayan Victoria Dioh kurumsal şirketteki kariyerini kahinlikle değiştiren olayın ise bir arkadaşının ölüm tarihini bilmesi olduğunu ifade etti. Başlangıçta öngörülerinin gerçekleşmesini ürkütücü bir tesadüf olarak nitelendirdiğini belirten Dioh, çok geçmeden tahminlerinin bir hediye olduğunu fark etti.

    İnsanlara kariyer kazanımları için sezgilerinden, amaçlarından ve altıncı hislerinden yararlanmaları konusunda rehberlik ettiğini söyleyen Dioh, "Bu yolu izlemeyi hiç beklemiyordum; yıllarca kurumsal bir dünyada yaşadım ve şimdi hayatım çok farklı ama şimdiye kadar yaşadığım en mutlu insanım ve işimi çok ödüllendirici ve tatmin edici buluyorum ve şimdi insanlara vizyonlarım olduğunu ve başkalarını iyileştirebileceğimi söylediğimde çok olumlu davranıyorlar." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    kahin
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