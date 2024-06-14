Anne rahmindeki halini bile hatılıyor! "Bir fetüs olduğum zamanlarda" diyerek anlattı... Dünyada sadece 62 kişide var

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 34 yaşındaki Rebecca Sharrock olağanüstü bir hafızaya sahip ve bu durumun kendisini psikoloji alanında son derece nadir bir pozisyona sokuyor. Kendisine 16 yaşındayken yanlış bir teşhis olarak obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı konduğunu söyleyen Sharrock, "Sadece geçmişi hatırlamıyorum; o anda sahip olduğum tüm duyusal bilgileri alıyorum. Çocukluğumdan bir anı yeniden yaşadığımda olgunlaşmamış duygular hissederdim" dedi.

Hatırlayabildiği en eski anının 23 Aralık 1989'da fotoğrafının çekildiği zamana ait olduğunu söyleyen genç kadın, "Yaklaşık 12 günlük olana kadar her şeyi hatırlıyorum. Bulabildiğim en erken çekilen fotoğrafın çekim anını yıllar boyunca anneme anlattım. Aslında bundan öncesine dair bazı anılarım var ama takvim kavramını anlayamayacak kadar küçük olduğumdan tarihlerini çıkaramadım" diye konuştu.

Gerçek ilk anısının rahimde olduğu zamana ya da muhtemelen doğduktan sonraki dakikalara ait olduğunu söyleyen 34 yaşındaki kadın, "Başımı bacaklarımın arasına sıkıştırdığımı, ezildiğimi hatırlıyorum. Araştırmacılar bana bunun rahimdeyken olabileceğini söyledi ya da doğduktan hemen sonra olmuş olabilir.Aklımdan geçen tüm bu geri dönüşler sürekli ve bunlar sırasında uykusuzluk yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığını yeni beceriler öğrenmek için kullandığını dile getiren 34 yaşındaki kadın, "10 hafta önce Fransızca ve İspanyolca öğrenmeye başladı. İspanyol ve Fransız televizyonlarını alt yazısız izleyebiliyorum.Bundan sonra İtalyanca öğrenmeyi umuyorum." dedi.