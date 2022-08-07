Futbol: Hazırlık maçı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in İzmirli temsilcilerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 3. dakikasında Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Altınordu 19. dakikada Safa Kınalı'nın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 45. dakikada Kenneth Obinna Mamah'ın golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün bitiren Göztepe karşısında Altınordu 81. dakikada Ahmet İlhan Özek'le 2-2 beraberliği yakaladı.

Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Göztepe'de denenen Lukas Gottwalt da oyuna sonradan dahil oldu.



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