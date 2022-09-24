Futbol: Hazırlık maçı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe, Bodrumspor'u 2-1 yendi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 29. dakikada Ali Akman'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Bodrumspor'un 55. dakikada Dejan Drazic'in eşitliği sağladığı karşılaşmada Göztepe 69. dakikada Romal Palmer'ın golüyle üstünlüğü tekrar ele geçirdi.

Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



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