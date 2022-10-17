Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.

B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.

A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor-Hatayspor: 3-3

İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:

OGBMAYAVP1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI110060632.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK110020233.ALG SPOR101033014.HATAYSPOR101033015.FATİH VATAN SPOR101000016.HAKKARİGÜCÜ SPOR101000017.DUDULLU000000008.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR100102-209.ALTAY100106-60- B Grubu

B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP1.FENERBAHÇE110040432.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR110052333.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET110020234.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI110010135.AMED SPORTİF FAALİYETLER101011016.KONAK BELEDİYESPOR101011017.TRABZONSPOR100101-108.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ100102-209.KİREÇBURNU100125-3010.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR100104-40



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