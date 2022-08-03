Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarıyla konaklama ve iklim avantajını birleştiren Afyonkarahisar, yeni sezon hazırlıkları için çok sayıda futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.

Konaklama imkanları ve uygun iklim şartlarıyla futbol kulüplerinin tercihleri arasında bulunan Afyonkarahisar'daki Kocatepe Spor Kompleksi'nde, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarının yanı sıra Rusya, Suudi Arabistan ve Fas temsilcileri yeni sezon hazırlıklarını 10-15 günlük kamplarla gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar Belediyesince işletilen tesislerde, bu yıl da çok sayıda futbol takımının ağırlanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki kaliteli 14 futbol sahası nedeniyle Afyonkarahisar'ın kulüpler tarafından tercih edilen bir yer olduğunu söyledi.

Kentin iklim şartları ve konaklama imkanlarıyla futbol kampına çok uygun olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da futbol kampı için her şey mevcut. Bu yıl eylül sonuna kadar Afyonkarahisar'a 60'a yakın futbol kulübü bekliyoruz. Şu ana kadar 20 takım geldi. Suudi Arabistan, Rusya ve Fas'tan da sahalarımızı rezerve etmişler. Afyonkarahisar Belediyemiz ile kamp yapan futbol kulüpleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü Afyonkarahisar termal tesisiyle, gastronomisiyle ve kültürüyle turizm şehri. Şehrimizin spor turizminden de pay almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Afyonkarahisar spor turizminde de ön plana çıkarılmak isteniyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de her yıl çok sayıda futbol kulübünün iklim şartlarının uygunluğu dolayısıyla kenti tercih ettiğini dile getirdi.

Futbol takımları için kros alanı da hazırladıklarına değinen Zeybek, "Kısa süre içerisinde burayı da tamamlayacağız. Sahaların bakımlarını belediye olarak biz üstleniyoruz. Tek gayemiz, Afyonkarahisar'ı spor turizminde de öne çıkarmak." diye konuştu.

- Teknik direktörler de imkanlardan memnun

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu da ilk etap çalışmalarını İzmir'de yaptıklarını ve ikinci kamp dönemi için Afyonkarahisar'da bulunduklarına dikkati çekerek, "Afyonkarahisar'da kamp dönemi geçirdiğimiz için çok memnunuz. Burada futbol sahalarının yanında çok güzel imkanlar var. Kampta teknik ve taktik antrenmanlarının yanı sıra güç depoluyoruz. İnşallah, sezona da iyi başlayacağız. Genç oyuncularımızla da hedefimiz bu yıl ligde kalmak."değerlendirmesinde bulundu.

2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor'un teknik direktörü Ahmet Yavuz, geçen yıl da Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını, memnun kaldıkları için yine kente geldiklerini vurgulayarak, "Buradaki çalışma ortamı ve saha zeminleri gayet iyi. Hava şartları da çok fazla rahatsız edici değil. Afyonkarahisar'da 15 günlük kampımız ile hazırlık maçlarımız olacak." diye konuştu.

3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'un teknik direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, üst üste ikinci kez Afyonkarahisar'a geldiklerini belirterek, "Burada iklim şartları dolayısıyla bizim açımızdan çok faydalı geçiyor. Geçen yıl burada kamp yaptık, şampiyon olduk. Sürekli de kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayvalıkgücü Belediyespor oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ise çok fazla futbol sahası ile kaliteli konaklama imkanlarıyla Afyonkarahisar'da bulunmaktan çok memnun olduklarını, aynı zamanda farklı takımlarla hazırlık maçları yapma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

