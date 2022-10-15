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Futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

15.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Bartın tff atan oynanacak da, yapılan açıklama
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