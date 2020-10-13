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Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Ligde 5. hafta maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

14.30 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Niğde Anadolu-Manisa FK (Niğde 5 Şubat)

15.00 Ankara Demirspor-Gümüşhanespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Sancaktepe FK-Zonguldak Kömürspor (15 Temmuz)

15.30 Ergene Velimeşespor-Sarıyer (Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe (Diyarbakır)

17.00 Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)

19.00 Afjet Afyonspor-Kocaelispor (Zafer)

Kırmızı Grup:

14.30 Vanspor FK-Sakaryaspor (Van Atatürk)

14.30 Pazarspor-Sivas Belediyespor (Pazar İlçe)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Pendikspor (Gazi)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Mamak FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor (Tarsus İlçe)

15.30 Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Turgutluspor-Bayburt Özel İdare (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Eyüp)

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