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Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.12.2020 15:35 | Son Güncelleme

Ligde 14. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 14. hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Manisa FK-Uşakspor: 1-1

Çorum FK-Şanlıurfaspor: 5-1

İnegölspor-Kahramanmaraşspor: 0-1

Niğde Anadolu FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Ergene Velimeşespor-Sancaktepe FK: 0-1

Gümüşhanespor-Zonguldak Kömürspor: 4-2

Sarıyer-Hacettepe: 3-0

- Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Pazarspor: 2-3

Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-2

Turgutluspor-Kırklarelispor: 1-3

Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0

Mamak FK-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Pendikspor-Bodrumspor: 1-2

Sivas Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon, Kırmızı Grup'ta da Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor ve GMG Kastamonuspor-Eyüpspor maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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