Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 111010361026312. HEKİMOĞLU TRABZON 1063120515213. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR106221798204. UŞAK SPOR A.Ş.1062220137205. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.952217611176. SARIYER9441945167. AFJET AFYONSPOR943211101158. AMED SPORTİF FAALİYETLER105051316-3159. KOCAELİSPOR9423811-31410. ANKARA DEMİRSPOR741216881311. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.10235712-5912. ERGENE VELİMEŞE SPOR112361218-6913. ÇORUM FK72141113-2714. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.7142810-2715. İNEGÖLSPOR9144814-6716. HACETTEPE SPOR10136715-8617. NİĞDE ANADOLU FK10136720-13618. GÜMÜŞHANESPOR101361121-10319. ŞANLIURFASPOR10127629-232Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.