Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 111010361026312. HEKİMOĞLU TRABZON 1063120515213. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR106221798204. UŞAK SPOR A.Ş.1062220137205. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.952217611176. SARIYER9441945167. AFJET AFYONSPOR943211101158. AMED SPORTİF FAALİYETLER105051316-3159. KOCAELİSPOR9423811-31410. ANKARA DEMİRSPOR741216881311. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.10235712-5912. ERGENE VELİMEŞE SPOR112361218-6913. ÇORUM FK72141113-2714. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.7142810-2715. İNEGÖLSPOR9144814-6716. HACETTEPE SPOR10136715-8617. NİĞDE ANADOLU FK10136720-13618. GÜMÜŞHANESPOR101361121-10319. ŞANLIURFASPOR10127629-232Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
- Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP1. EYÜPSPOR1191128820282. TURGUTLUSPOR1180313121243. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ116321596214. SERİK BELEDİYESPOR1154216106195. SAKARYASPOR A.Ş.1154216133196. KIRKLARELİSPOR10442936167. ETİMESGUT BELEDİYESPOR114431073168. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.1143415123159. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR104339811510. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR1142515871411. BODRUMSPOR A.Ş.11335191721212. TARSUS İDMAN YURDU10334161601213. GMG KASTAMONUSPOR113351218-61214. SİVAS BELEDİYE SPOR10253151501115. MAMAK FK10325816-81116. PENDİKSPOR103161415-11017. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR114161418-41018. PAZARSPOR83141217-51019. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR8305610-4920. KARDEMİR KARABÜKSPOR110110333-30-2Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.