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Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında bugün 15 müsabaka yapıldı

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında toplam 15 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup:

Gümüşhanespor-Sancaktepe: 1-5

Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3

Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2

Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Çorum FK-Niğde Anadolu FK: 4-0

Manisa FK-Ergene Velimeşespor: 1-1

Hacettepespor-Kahramanmaraşspor: 3-3

Kocaelispor-İnegölspor: 1-0

Sarıyer-Ankara Demirspor (Ertelendi)

- Kırmızı Grup:

Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-1

Bodrumspor-Kırklarelispor: 0-0

Serik Belediyespor-Turgutluspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Vanspor FK: 0-1

Mamak FK-Eyüpspor: 0-3

Sakaryaspor-Pazarspor: 2-1

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