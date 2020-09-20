Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen müsabakaların dışında tamamlandı.

Dört grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Artvin Hopaspor-Edirnespor: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-2

Kızılcabölükspor-Çankaya FK: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-2

Manisaspor-Diyarbekirspor: 0-1

1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003: 1-1

Bucaspor 1928-Ofspor: 3-1

- 2. Grup

Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor: 3-0

Mardin Fosfatspor-Tokatspor: 6-0

İskenderun FK-Halide Edip Adıvarspor: 2-0

Ceyhanspor-Çengelköy: (Ertelendi)

Karaman Belediyespor-Tekirdağspor: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959: 1-1

Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1

- 3. Grup

Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu: (Ertelendi)

Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-2

Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor: 2-1

Altındağspor-Şile Yıldızspor: 1-1

Yalovaspor-Çatalcaspor: 2-6

Esenler Erokspor-Somaspor: 0-1

Gölcükspor-Çarşambaspor: 0-1