Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen müsabakaların dışında tamamlandı.
Dört grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Edirnespor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Kızılcabölükspor-Çankaya FK: 0-1
Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-2
Manisaspor-Diyarbekirspor: 0-1
1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003: 1-1
Bucaspor 1928-Ofspor: 3-1
- 2. Grup
Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor: 3-0
Mardin Fosfatspor-Tokatspor: 6-0
İskenderun FK-Halide Edip Adıvarspor: 2-0
Ceyhanspor-Çengelköy: (Ertelendi)
Karaman Belediyespor-Tekirdağspor: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959: 1-1
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1
- 3. Grup
Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu: (Ertelendi)
Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-2
Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor: 2-1
Altındağspor-Şile Yıldızspor: 1-1
Yalovaspor-Çatalcaspor: 2-6
Esenler Erokspor-Somaspor: 0-1
Gölcükspor-Çarşambaspor: 0-1
Isparta 32 Spor-Karşıyaka: 1-2
- 4. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2
52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-2
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 1-1
Alanya Kestelspor-Kozanspor: 3-2
Düzcespor-Muğlaspor: 3-1
Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954 Spor: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-Modafen: 0-1
Bayrampaşa-Siirt İl Özel İdare: (Ertelendi)