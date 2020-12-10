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Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

Ligde 13. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Ligde 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928: 0-3

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Manisaspor: 1-1

Antalya Kemerspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Ofspor-Belediye Derincespor: 0-2

Diyarbekirspor-Payasspor: 3-2

Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Artvin Hopaspor: 4-0

Çankaya FK-1877 Alemdağspor: 0-2

2. Grup:

Mardin Fosfatspor-Kahta 02 Spor: 1-1

İskenderun FK-Ceyhanspor: 1-3

Belediye Kütahyaspor-Fethiyespor: 2-0

Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor: 2-2

Tokatspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-3

Ağrı 1970 Spor-Karaman Belediyespor: 0-2

Çengelköy Futbol Yatırımları-Tekirdağspor: 1-1

Not: Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

3. Grup:

Elazığ Karakoçan FK-Gölcükspor: 0-0

Yalovaspor-Esenler Erokspor: 3-3

Cizrespor-Isparta 32 Spor: 1-5

Çatalcaspor-Erbaaspor: 3-2

Arhavispor-Osmaniyespor: 0-2

Çarşambaspor-Altındağspor: 0-0

Somaspor-Şile Yıldızspor: 3-3

Karşıyaka-İçel İdmanyurdu: 3-1

4. Grup:

Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1

Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor: 3-0

Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2

Not: Kozanspor-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşa karşılaşmaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.

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