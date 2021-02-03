Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları tamamlandı.
Konuk ettiği Kozanspor'u 1-0 yenen Düzcespor, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.
Grupta 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.DÜZCESPOR181053291910352.1954 KELKİT BELEDİYESPOR18112523149353.68 AKSARAY BELEDİYESPOR171034221111334.BURSA YILDIRIMSPOR18954241311325.ADIYAMAN 195418710119127316.BAYRAMPAŞA17755281810267.52 ORDUSPOR18510325178258.ALANYA KESTELSPOR1866623212249.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR185762325-22210.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR186482630-42211.BERGAMA BELEDİYESPOR185761823-52212.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ185761525-102213.SİLİVRİSPOR185671824-62114.KOZANSPOR184771316-31915.MODAFEN1844101525-101616.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1842121125-141417.MUĞLASPOR1816111024-149