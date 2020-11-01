Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 7. haftası yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
2. Grup'ta Fethiyespor, Yomraspor'u 1-0, 3. Grup'ta ise Isparta 32 Spor, Erbaaspor'u 2-0 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta İçel İdmanyurdu liderliğe yükselirken, 4. Grup'ta Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Öte yandan 1. Grup'ta Çankaya Futbol-Ofspor, 4. Grup'ta ise Bergama Belediyespor-Kozanspor, 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954 ve Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor müsabakaları ertelendi.
Ligde 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TakımOGBMAYAVP1DİYARBEKİRSPOR76011037182BUCASPOR 192875111459163ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR7421963144FATSA BELEDİYESPOR7412853135ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ6402862126BELEDİYE DERİNCESPOR7241862107EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR73131011-1108ARTVİN HOPASPOR7313910-1109OFSPOR5221871810KIZILCABÖLÜKSPOR722310100811MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR6213871712NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR721458-37131877 ALEMDAĞSPOR7133510-5614KEMERSPOR 20037124610-4515PAYASSPOR712459-4516MANİSASPOR7016414-1012. Grup:
TakımOGBMAYAVP1NAZİLLİ BELEDİYESPOR741216610132FETHİYESPOR74121055133İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ64111064134KAHTA 02 SPOR7322853115YOMRASPOR6321853116ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI7322981117CEYHAN SPOR73221013-3118MARDİN FOSFATSPOR73131064109BELEDİYE KÜTAHYASPOR62221073810TEKİRDAĞSPOR722369-3811TOKATSPOR6222510-5812AĞRI 1970 SPOR521246-2713BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR613246-2614DARICA GENÇLERBİRLİĞİ7133510-5615HALİDE EDİP ADIVARSPOR612358-3516YOZGATSPOR 1959 FK7124614-8517KARAMAN BELEDİYESPOR611479-243. Grup:
TakımOGBMAYAVP1İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ752012111172KARŞIYAKA75201468173SOMASPOR75201248174ÇATALCASPOR64111275135BATMAN PETROLSPOR7412853136ÇARŞAMBASPOR63211138117ISPARTA 32 SPOR73221174118ŞİLE YILDIZSPOR7241981109ESENLER EROKSPOR73138711010GÖLCÜKSPOR722345-1811ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ7223810-2812ERBAASPOR611438-5413ALTINDAĞSPOR611428-6414ARHAVİSPOR6114512-7415YALOVASPOR7025515-10216CİZRESPOR6024314-11217OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ6105411-70Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
TakımOGBMAYAVP1ADIYAMAN 1954 SPOR642094514268 AKSARAY BELEDİYESPOR541071613352 ORDUSPOR FK733113671241954 KELKİT BELEDİYESPOR7403853125ALANYA KESTELSPOR732213121116BAYRAMPAŞASPOR43101239107MODAFEN6312853108DÜZCESPOR523096399BURSA YILDIRIMSPOR6303853910BERGAMA BELEDİYESPOR5221761811SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR513146-2612MUĞLASPOR712459-4513SİLİVRİSPOR7124514-9514KOZAN SPOR FK611459-4415KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR6114613-7416KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR411229-7417SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR7016210-81