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Futbol sevgisi korona virüs dinlemedi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü’nün takımı Kuştepe Gençlik Spor Kulübü’nün Alpullu Gençlik Spor ile korona virüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Kuştepe taraftarları takımlarını tribün dışına park ettikleri kamyonet kasasından destekledi.Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü’nde bu sene kurulan ve çıktığı 3.

Futbol sevgisi korona virüs dinlemedi

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü’nün takımı Kuştepe Gençlik Spor Kulübü’nün Alpullu Gençlik Spor ile korona virüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Kuştepe taraftarları takımlarını tribün dışına park ettikleri kamyonet kasasından destekledi.
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü’nde bu sene kurulan ve çıktığı 3. maçta Alpullu Gençlik Spor’u 2-0 yenerek puanını 7’ye yükselten Kuştepe Gençlik Spor Kulübü’nün bu başarısından çok taraftarının desteği konuşuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta, takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Kuştepe Gençlik Spor Kulübü taraftarı kamyonetlerle karşılaşmanın oynanacağı stada akın etti. Burada bir süre bekleyen taraftarlar, kamyonetleri stadın dışında sahayı gören bir noktaya park etti. Burada maçı kamyonet kasasından izlemeye başlayan Kuştepe Gençlik Spor taraftarı renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Maç, İskender Umutlu ve Efekan Çetin’in golleriyle Kuştepe Gençlik Spor Kulübü’nün galibiyetiyle sonuçlandı.

Futbol sevgisi korona virüs dinlemedi

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