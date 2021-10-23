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Futbol: Spor Toto 1. Lig

23.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3

Stat: Vefa

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Ali Akkor

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk. 69 Ahmet Yazar), Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Dk. 46 Bardhi), Rotman, Tayfun Erdoğan (Dk. 80 Diack), Sedat Şahintürk (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Onat Kutay Kurt, Erhan Kartal (Dk. 29 Sefa Kınalı)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Guido Koçer (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Landel (Dk. 83 Pucko), Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 83 Kerim Avcı), Keny (Dk. 90 Manaj), Bentley (Dk. 61 Mehmet Özcan)

Goller: Dk. 20 Keny, Dk. 40 Guido Koçer, Dk. 71 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor), Dk. 57 Gökhan Değirmenci, Dk. 60 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yendi.

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