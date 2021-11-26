Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Bersan Duran

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Bosse Kore (Dk. 90+1 Muhammed Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Otoo (Dk. 60 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 78 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa, Anıl Koç, Kouter (Dk. 60 Kubilay Aktaş), Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 82 Tabekou), Özgür Çek (Dk. 59 Ahmet Kesim), Bedirhan Altunbaş (Dk. 66 Mehmet Yılmaz), Okan Eken (Dk. 60 Kemal Rüzgar)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bosse Kore, Dk. 30 Birol Parlak, Dk. 49 Nwankwo, Dk. 68 Hüseyin Karabey, Dk. 90+4 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 38 Bedirhan Altunbaş, Dk. 41 Kouter (Manisa FK)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor ile Manisa FK, 0-0 berabere kaldı.



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