Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk (Dk. 61 Semih Altıkulaç), Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın, Fofana

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Ahmet Yazar), Erhan Kartal, Safa Kınalı, Posmac, Mustafa Emre Can, Onat Kutay Kurt

Goller: Dk. 4 ve 85 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 43 İsmail Konuk, Dk. 86 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor), Dk. 90+1 Erhan Kartal (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor ile Tuzlaspor, 2-2 berabere kaldı.



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