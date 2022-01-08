Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Roche, Uğurcan Yazğılı, Rüştü Hanlı, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 70 Kingsley), Fıratcan Üzüm, İsmail Erdoğan (Dk. 90 Ömer Çakı), Bruns (Dk. 90 Harun Kaya), Celil Yüksel, Tetteh

Bursaspor: Erhan Erentürk, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 77 Bruno), Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Kubilay Sönmez, Batuhan Kör (Dk. 59 Alasgarov), İsmail Yüksek (Dk. 90 Kerem Şen), Burak Altıparmak (Dk. 90 Tuğbey Akgün), Hasan Ayaroğlu (Dk. 59 Ofosu), Matavz

Goller: Dk. 49 Bruns, Dk. 64 Tetteh, Dk. 80 Celil Yüksel (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 84 Bruno (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Taha Altıkardeş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Onur Atasayar, Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 57 Kubilay Sönmez, Dk. 79 Alasgarov, Dk. 90+3 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 57 Cem Özdemir, Dk. 57 Benasser (Adanaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, Bursaspor'u 3-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz