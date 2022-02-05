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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor: 0 - Balıkesirspor: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Ali Can Alp

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 46 Çekdar Orhan), Rotman, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Dk. 82 Sefa Kınalı), Diack (Dk. 46 Bardhi), Tayfun Aydoğan (Dk. 78 İsmail Konuk), Sedat Şahintürk (Dk. 57 Ahmet Yazar), Ezeh, Onat Kutay Kurt

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo, Otoo (Dk. 90 Birol Parlak), Anıl Taşdemir (Dk. 62 Bilalli), Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan)

Goller: Dk. 12 Sedat Dursun, Dk. 16 Kethevoama (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ferhat Öztorun, Dk. 45 Samet Asatekin (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

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Tuzlaspor

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