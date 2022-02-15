YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.02.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Emre Kargın, Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 80 Mehmet Erdem Uğurlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 45 Yusuf Türk), Tuğbey Akgün (Dk. 60 Bifouma), İsmail Yüksek, Namık Alaskarov (Dk. 80 Vefa Temel), Pedro

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi, Diack, Samet Asatekin, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Mustafa Emre Can), Ahmet Yazar (Dk. 46 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 90 Tayfun Akdoğan)

Gol: Dk. 87 Ezeh (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 26 Rotman, Dk. 67 Samet Asatekin (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Bardhi, Dk. 90 İsmail Konuk (Tuzlaspor), Dk. 49 Pedro, Dk. 72 Mert Yılmaz, Dk. 82 Vefa Temel (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Yalnızlık demans riskini artırıyorYalnızlık demans riskini artırıyor
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağının etiket fiyatlarına da yansıdıKDV indirimi zeytin ve zeytinyağının etiket fiyatlarına da yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Tuzlaspor Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Salı

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Emin Eczanesi
Gemlik
Tuğba Eczanesi
Gemlik
Önal Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Akan Eczanesi
Inegol
Su Yolu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.