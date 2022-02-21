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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK: 2 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk. 46 Diallo), Ozegovic (Dk. 68 Okan Eken)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 59 Emre Nefiz), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 59 Yusuf Gültekin), Mrsic (Dk. 75 Mevlüt Erdinç), Onur Ayık, Del Valle (Dk. 75 Atakan Üner), Bammou

Goller: Dk. 24 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 30 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 49 Muhammet Taha Şahin (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 35 Kouter (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 76 Yusuf Gültekin, Dk. 85 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Hakan Barış (Manisa FK)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26 haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

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