Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah, (Dk. 60 Taşkın Kılıç), Uzodimma, Olawoyin (Dk. 77 Aykut Çeviker), Ali Yavuz Kol (Dk. 60 Ziya Alkurt), Hamza Gür (Dk. 84 Erkan Reşmen)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Metincan Cici), Safa Kınalı (Dk. 71 Onat Kutay Kurt), Ezeh

Gol: Dk. 18 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Sedat Şahintürk, Dk. 37 Bardhi, Dk. 66 Ahmet Yazar, Dk. 90+2 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 45 Ackah, Dk. 90 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz