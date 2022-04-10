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Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.04.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 2 - Tuzlaspor: 4

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Çınar, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 İlhan Depe), Aissati, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 72 Oğuz Yılmaz), Emre Sağlık (Dk. 46 Lopes), Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Özer Özdemir), Mayi (Dk. 73 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu, Djedje

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Diack, Ezeh (Dk. 88 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 70 Safa Kınalı), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Posmac, Harris

Goller: Dk. 4 Harris, Dk. 45 Diack, Dk. 55 Ahmet Yazar, Dk. 85 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 78 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+2 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Harris (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Harris, Dk. 30 Ferhat Öztorun, Dk. 86 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 40 Aissati, Dk. 60 Hakan Çinemre, Dk. 76 Djedje (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 4-2 yendi.​

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Tuzlaspor

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