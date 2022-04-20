YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.04.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Tuzlaspor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Eren Tozlu, Estrela, Hasek (Dk. 85 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. Alican Özfesli), Emircan Altıntaş (Dk. 67 Aly Malle), Olanare (Dk. 73 Novikovas)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack (Dk. 60 Kulakov), Rotman, Harris, Çekdar Orhan (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 80 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 60 Bardhi)

Goller: Dk. 1 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 53 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Diack, Dk. 69 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 42 Mustafa Yumlu, Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Dk. 86 Aly Malle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildiSakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi
Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldüDüzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Tuzlaspor

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:21
Öğle
12:19
İkindi
16:04
Akşam
19:06
Yatsı
20:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cuma

Süphan Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.