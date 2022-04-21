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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.04.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 1 - Yılport Samsunspor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk. 90+6 Ahmethan Köse), Ciss

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Bateau (Dk. 68 Berk Taşkın), Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 81 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 81 Tallo), Ali Ülgen, Yasin Öztekin (Dk. 46 Kayamba), Fofana, Tomane

Gol: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Soner Gönül, Dk. 85 Osman Çelik, Dk. 88 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

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