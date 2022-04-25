Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kapluhan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Melih Altınkulıç, Hasan Kılıç, Savicevic, Ensar Arslan (Dk. 46 Tallo), Polat Yaldır (Dk. 67 Melih Okutan), Moryke Fofana, Tomane

Altınordu: Ali Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 75 Yusuf Can Esendemir), Kürşad Sürmeli, Recep Aydın (Dk. 75 Muzaffer Kocaer), Feyttullah Gürlük (Dk. 71 Anıl Arıcıoğlu), Şeref Özcan (Dk. 85 Furkan Metin), Metehan Yılmaz (DK. 46 Sami Satılmış), Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 31 Feyttullah Gürlük, (Altınordu), Dk. 33 Fofana, Dk. 90+3 Tallo (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Hasan Kılıç, Dk. 75 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 31 Rıdvan Koçak, Dk. 77 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 yendi.



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