Beyaz'la Joker tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Kanal D’nin yeni yıl sürprizi Beyaz’la Joker yarışma programı reytinglerde bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu programda adeta kriz çıktı. Beyaz'la Joker'in yönetmeninin işine son verildi.

Öznur Yaslı İkier

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Joker programıyla heyecanlı başladı.

3 milyon TL’lik büyük ödülüyle iddialı bir giriş yapan yarışma programında reytingler ise bir türlü istenen seviyeye ulaşmadı.

Beyaz la Joker tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi 1

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince adeta kriz çıktı. Programın faturası ise yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi.

Beyaz la Joker tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi 2

KRİZ ÇIKTI

Demirci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; ''An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor' ifadelerini kullandı.

Beyaz la Joker tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi 3

