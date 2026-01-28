Beyaz'la Joker tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Joker programıyla heyecanlı başladı.

3 milyon TL’lik büyük ödülüyle iddialı bir giriş yapan yarışma programında reytingler ise bir türlü istenen seviyeye ulaşmadı.

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince adeta kriz çıktı. Programın faturası ise yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi.

KRİZ ÇIKTI

Demirci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; ''An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor' ifadelerini kullandı.