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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.05.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 2 - Altınordu: 1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 51 Bülent Cevahir), Tugay Kacar (Dk. 71 Erdem Can Polat), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Dk. 70 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk. 71 Diarrassouba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 81 Talha Erdoğan), Berk Yıldız, Balaj

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Kubilay Aktaş (Dk. 71 Metehan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 81 Kenan Fakılı), Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Gökberk Efe (Dk. 58 Ahmet Dereli), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 32 Balaj, Dk. 89 Erdem Can Polat (Beypiliç Boluspor), Dk. 52 Şeref Özcan (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Kubilay Aktaş, Dk. 57 Serhat Öztaşdelen, Dk. 88 Ali Dere (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

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