Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eyüp

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Hüseyin Aylak

Tuzlaspor: Görkem Demiryürek (Dk. 42 Angeler), Umut Can Kanber (Dk. 46 Erhan Kartal), Gökhan Akkan, İbrahim Halil Aksu, Mehmet Coşkun, Diack, Ömer Gül (Dk. 28 Bardhi), Fatih Safran (Dk. 28 Çekdar Orhan), Tayfun Aydoğan, Mahsum Şarlı (Dk. 28 Ahmet Yazar), Onat Kutay Kurt

Yılport Samsunspor: Alp Tutar, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Soner Gönül, Hüseyin Öztürk, Cihan Kahraman (Dk. 67 Alp Efe Pazar), Polat Yaldır (Dk. 87 Eraldo), Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 87 Bedirhan Çetin), Melih Altıkulaç (Dk. 61 Atakan Özdemir), Fofana, Tomane (Dk. 67 Bah)

Goller: Dk. 5 Tomane, Dk. 17 Polat Yaldır, Dk. 36 ve 90 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 38 ve 78 (Penaltıdan) Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 4-2 yendi.



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