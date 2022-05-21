Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Kocaeli

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Orkun Aktaş

Kocaelispor: Doğukan Kaya, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Taş (Dk. 86 Ümitcan Ekşi), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 86 Eren Türkkal), Alpay Çelebi, Semih Karadeniz, Rasheed, Denizalp Özdemir, Yiğit Canguru, Berat Kartal (Dk. 75 Yusuf Efe Yaman), Yiğitali Bayrak (Dk. 82 Olcan Gökdemir)

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Ulaş Zengin, Bennasser (Dk. 82 Berkan Fırat), Donkor, Harun Kaya (Dk. 46 Kadir Keleş), Efe Tatlı (Dk. 46 Celil Yüksel), Ciss, Hakan Eroğlu (Dk. 46 Eren Karadağ), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Yiğithan Güveli, İbrahim Aksu (Dk. 46 Cem Özdemir)

Goller: Dk. 4 Rasheed, Dk. 63 Yiğitali Bayrak, Dk. 78 Yusuf Efe Yaman, Dk. 90+1 Yusuf Efe Yaman (Kocaelispor), Dk. 67 Ciss (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 İbrahim Aksu, Dk. 45+2 Efe Tatlı (Adanaspor), Dk. 39 Yiğit Canguru (Kocaelispor)

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde, daha önce küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 4-1 yendi.

Maç öncesi ve sırasında Kocaelisporlu taraftarlar, yönetim ile bazı futbolcular aleyhine tezahüratta bulundu.



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