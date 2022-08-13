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Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.08.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 1 -Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk.73 Grahovaç), Papa (Dk.73 Mithat Pala), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.82 Efe Tecimer), Benhur Keser (Dk.73 Emircan Altıntaş), Bolasie (Dk.66 Deniz Hümmet)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Olawoyin, Bardhi (Dk.61 Mara), Camara (Dk.65 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.89 Taha Batuhan Yayıkçı), Balaj (Dk.61 Hamza Gür)

Goller: Dk. 49 Papa (Çaykur Rizespor) Dk. 71 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk.30 Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Dk.39 Olawoyin, Dk.45+2 Aykut Demir (Ankara Keçiörengücü)

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü mücadelesi 1-1 sona erdi.

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Çaykur Rizespor ankara keçiörengücü futbol spor toto 1.lig

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