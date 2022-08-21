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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.08.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü: 1 - Bodrumspor: 3

Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan (Dk. 36 Taha Batuhan Yayıkcı), Aykut Demir, Erhan Kartal, Camara (Dk. 36 Melih İnan), Mikail Okyar (Dk. 63 Abdullah Aydın), Jurgen Bardhi (Dk. 46 Hamza Gür), Rashad Muhammed, Olawoyin, Balaj (Dk. 36 Mara)

Bodrumspor: Ali Türkan, Cenk Şen, Süleyman Özdamar, Onur Akbay, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 77 Erkan Değişmez), Bahadır Erol (Dk. 88 Omer Imeri), Recep Aydın, Samet Yalçın (Dk. 80 Yekta Kurtuluş), Süleyman Güneş (Dk. 46 Kenan Özer), Celal Dumanlı (Dk. 46 Adis Jahovic)

Goller: Dk. 3 Bahadır Erol, Dk. 29 Celal Dumanlı, Dk. 90 Erkan Reşmen (kendi kalesine) (Bodrumspor), Dk. 82 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Musah Mohammed, Dk. 90 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 80 Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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