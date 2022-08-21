Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Şener

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Yiğit Ulaş, Burak Kavlak, Rahman Buğra Çağıran, Donsah, Aly Malle, Jospin (Dk. 70 Yakup Alkan), Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Doğukan Emeksiz (Dk. 85 Atakan Müjde)

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu (Dk. 71 Özcan Aydın), Evren Korkmaz, Emre Kaplan, Hüseyin Öztürk, Benasser, Sacko, Burak Çoban (Dk. 71 Ferhat Katipoğlu), Hakkı Türker (Dk. 90 Mehmet Sefa Etöz), Tetteh (Dk. 76 Ahmethan Köse), Jallow

Goller: Dk. 32. Tetteh (Adanaspor), Dk. 55 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Aly Malle (Yeni Malatyaspor), Dk. 89 Sacko, Dk. 90+3 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 90+5 Benasser (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.



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