Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Baran Eraslan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır (Dk. 12 Abdullah Şahindere), Metehan Mert, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Serdarcan Eralp (Dk. 84 Kağan Özkan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Erhan Kara), Enes Keskin (Dk. 77 Samet Asatekin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Gökcan Kaya, Regattin, Kappel (Dk. 84 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 70 Ali Han Tunçer)

Goller: Dk. 19 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği), Dk. 55 Regattin (Penaltıdan), Dk. 59 Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 45+4 Görkem Bitin, Dk. 59 Kappel, Dk. 80 Erhan Kara (Pendikspor), Dk. 18 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz