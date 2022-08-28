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Futbol: Spor Toto 1. Lig

28.08.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği: 1 - Pendikspor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Baran Eraslan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır (Dk. 12 Abdullah Şahindere), Metehan Mert, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Serdarcan Eralp (Dk. 84 Kağan Özkan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Erhan Kara), Enes Keskin (Dk. 77 Samet Asatekin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Gökcan Kaya, Regattin, Kappel (Dk. 84 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 70 Ali Han Tunçer)

Goller: Dk. 19 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği), Dk. 55 Regattin (Penaltıdan), Dk. 59 Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 45+4 Görkem Bitin, Dk. 59 Kappel, Dk. 80 Erhan Kara (Pendikspor), Dk. 18 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Pendikspor spor toto 1.lig

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