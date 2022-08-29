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Futbol: Spor Toto 1. Lig

29.08.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 1 - Ankara Keçiörengücü: 3

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 28 Naderi)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 79 Balaj), Olawoyin (Dk. 90+3 Erkam Reşmen), Bardhi (Dk. 79 Mara), Melih İnan (Dk. 68 Rashad Muhammed), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz

Goller: Dk. 23 Hamza Gür, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 80 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Sarıkaya, Dk. 55 Björkander, Dk. 61 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 63 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 87 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

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Altay ankara keçiörengücü

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