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Futbol: Spor Toto 1. Lig

04.09.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 0 - Beyçimento Bandırmaspor: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 65 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Özer Özdemir, Mayi, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 89 Erdal Akdarı), Emre Sağlık (Dk. 65 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Sedat Şahintürk (Dk. 80 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 80 Emir Şenocak), Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Dk. 63 Mulumba), Caner Hüseyin Bağ

Sarı kartlar: Dk. 67 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Mulumba, Dk 90+1 Dembele, Dk. 90+5 Levet Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Gol: Dk. 61 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

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