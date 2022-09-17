Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 78 Oğuzhan Sarı), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 26 Erdal Akdari), Okan Derici (Dk. 62 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz (Dk. 78 Hakan Çinemre), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk. 61 Seyit Ali Kahya), Mert Kula, Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu, İlker Karakaş​​​​​​​ (Dk. 89 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Aksel Aktaş (Dk. 84 Bieliaiev), Grechyshkin

Goller: Dk. 6 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 21 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor), Dk. 12 İlker Karakaş (Penaltından), Dk. 53 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 45 Oğuz Yılmaz, Dk. 88 Emre Sağlık, Dk. 89 Berkant Gündem (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. ​​​​​​​



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