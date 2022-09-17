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Futbol: Spor Toto 1. Lig

17.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Onur Özütoprak, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Tetteh (Dk. 52 Metehan Altunbaş), Hakan Yeşil (Dk. 87 Yiğithan Güveli), Hakkı Türker (Dk. 75 Nuno), Burak Çoban (Dk. 87 Berkan Fırat), Iseka (Dk. 75 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz, Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Koray Altınay, Kubilay Kanatsızkuş, Benhur Keser (Dk. 65 Selim Ay), Kerem Kalafat (Dk. 71 Gökhan Gönül), Mıya (Dk. 46 Efe Tecimer), Emirhan Topçu, Mithat Pala, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 64 Hurk), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Alper Potuk)

Goller: Dk. 16 Burak Çoban (Adanaspor), Dk. 59 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Adanaspor

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cumartesi

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Arı Eczanesi
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