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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 0

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Şener

Boluspor: Çağlar Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 86 Furkan Demir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Eray Ataseven), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde, Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 75 Bregu)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi, Cisse, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür (Dk. 82 Erol Can Akdağ), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 67 Rotman)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Gökhan Alsan, Dk. 65 Bülent Cevahir (Boluspor), Dk. 79 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

Boluspor-Tuzlaspor

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