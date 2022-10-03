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Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.10.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumspor FK: 1 - Altaş Denizlispor: 0

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 65 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Olanare, Hasek (Dk. 65 Muhammed Özhan) Eren Tozlu

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk. Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç Böke), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. Samet Gündüz), Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Hakan Çinemre), Okan Derici (Dk. 46 Erdal Akdarı), Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu

Gol: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 45+6 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 52 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

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