Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse (Dk. 71 Nuno), Tetteh (Dk. 70 Metehan Altunbaş), Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Jallow (Dk. 90+1 Özcan Aydın), Roche, Emre Kaplan, İbrahim Aksu (Dk. 37 Burak Can Çamoğlu)

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Mustafa Saymak), Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ), Kerim Avcı, Atabey Çiçek, Koutroumpis (Dk. 46 Alpay Koldaş), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 80 Tsnibangu), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 70 Okan Alkan)

Goller: Dk. 47 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 53 Hakan Yeşil (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 İbrahim Aksu, Dk. 56 Hakan Yeşil, Dk. 59 Burak Can Çamoğlu, Dk. 67 Tetteh (Adanaspor), Dk. 4 Mulumba, Dk. 51 Berkan Keskin, Dk. 61 Kerim Avcı, Dk. 90+1 Mustafa Saymak (Beyçimento Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor arasındaki karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



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