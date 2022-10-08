Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Boldrin (Dk. 70 Celil Yüksel), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk. 89 Muhammet Ali Özbaskıcı), Tanque (Dk. 89 Ahmet Sağat)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Mert Kula (Dk. 72 Muhammed Bayır), Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Bieliaiev), İlker Karakaş (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya, Aksel Aktaş (Dk. 87 Zafer Göktuğ Erdem), Grechyshkin

Goller: Dk. 17 Tanque, Dk. 51 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor), Dk. 90+1 Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.



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