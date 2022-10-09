Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Burak Cansız, Mert Bulut

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 83 Samet Emre Gündüz), Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk. 83 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Görkem Bitin (Dk. 85 Oltan Karakullukçu), Regattin (Dk. 90 Enes Keskin), Ali Han Tunçer (Dk. 63 Gökcan Kaya), Ahmet Yazar (Dk. 85 Samet Asatekin), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Ferhat Öztorun

Gol: Dk. 75 Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Berkay Sülüngöz, Dk. 90+3 Enes Keskin, Dk. 90+4 Erdem Özgenç (Pendikspor), Dk. 54 Hakan Çinemre, Dk. 71 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 79 Emre Sağlık, Dk. 90+4 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında Pendikspor'a 1-0 yenildi.



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