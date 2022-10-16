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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Mustafa Saymak), Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 76 Emir Şenocak), Atabey Çiçek, Koutroumpis, Okan Alkan, Holownia (Dk. 66 Manos), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 66 Alpay Koldaş), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Tshibangu)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 86 Yakup Alkan), Ogün Özçiçek, Aly Malle (Dk. 76 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman (Dk. 79 Cehgizhan Akgün), Barış Başdaş, Taha Gür, Nshimirimana (Dk. 76 Yiğit Ulaş), Burak Kavlak

Goller: Dk. 7 ve 74 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Okan Alkan, Dk. 65 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 70 Ogün Özçiçek, Dk. 72 Burak Kavkak, Dk. 90+5 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

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