Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2

Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1

Altınordu-Sakaryaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3

Pendikspor-Altay: 1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1

Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP1.BODRUMSPOR22006262.YILPORT SAMSUNSPOR21103143.GENÇLERBİRLİĞİ21105444.EYÜPSPOR21102145.GÖZTEPE21102146.PENDİKSPOR21101047.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR11002038.SAKARYASPOR21012139.BOLUSPOR210122310.ADANASPOR202022211.ÇAYKUR RİZESPOR202011212.ERZURUMSPOR FK202011213.ALTAŞ DENİZLİSPOR201101114.ALTINORDU201135115.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ201124116.YENİ MALATYASPOR201124117.TUZLASPOR201113118.MANİSA FK100101019.ALTAY2002030- 3. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)



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