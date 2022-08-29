Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Bodrumspor, 7 puan ve averajla haftayı lider bitirirken, aynı puana sahip Eyüpspor ikinci, Pendikspor üçüncü sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: 3-2

Manisa FK-Altaş Denizlispor: 3-2

Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: 2-2

Boluspor-Altınordu: 1-1

Bodrumspor-Adanaspor: 3-3

Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2

Altay-Ankara Keçiörengücü: 1-3

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0

- Puan durumu

OGBMAYAVP1.BODRUMSPOR 321095472.EYÜPSPOR321053273.PENDİKSPOR321031274.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR220041365.SAKARYASPOR 320141366.YILPORT SAMSUNSPOR312053257.GENÇLERBİRLİĞİ311166048.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ311155049.BOLUSPOR3111330410.GÖZTEPE 3111330411.ADANASPOR3030550312.ERZURUMSPOR FK3030330313.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2101330314.ÇAYKUR RİZESPOR2020110215.ALTINORDU302146-2216.ALTAŞ DENİZLİSPOR301224-2117.YENİ MALATYASPOR301247-3118.TUZLASPOR301215-4119.ALTAY300316-50- 4. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

3 Eylül Cumartesi:

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum)

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

4 Eylül Pazar:

16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

5 Eylül Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Yeni 19 Mayıs)



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