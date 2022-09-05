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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

05.09.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 4. hafta müsabakaları tamamlandı - Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 10'a çıkaran Bodrumspor, liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0

Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1

Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Pendikspor-Boluspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-1

Adanaspor-Altay: 1-1

Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1

- Puan durumu

Ligde 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan1.BODRUMSPOR43101257102.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR330051493.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ421176174.BOLUSPOR421143175.PENDİKSPOR421132176.EYÜPSPOR421156-177.SAKARYASPOR420253268.MANİSA FK320143169.ÇAYKUR RİZESPOR3120514510.YILPORT SAMSUNSPOR4121541511.GENÇLERBİRLİĞİ4121660512.GÖZTEPE4121330513.ADANASPOR4040660414.TUZLASPOR411256-1415.ERZURUMSPOR FK403147-3316.ALTINORDU302146-2217.ALTAŞ DENİZLİSPOR401325-3118.ALTAY401327-5119.YENİ MALATYASPOR4013411-71- 5. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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