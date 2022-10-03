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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

03.10.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 7. haftası oynanan tek maçla tamamlandı - Ankara Keçiörengücü averajla liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son maçında Erzurumspor FK, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Ligde 7. hafta maçlarının ardından 14 puana ulaşan Ankara Keçiörengücü averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Eyüpspor ise ikinci sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Pendikspor-Göztepe: 3-0

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Altay-Eyüpspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0

Manisa FK-Adanaspor: 3-2

Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0

Boluspor-Tuzlaspor: 0-0

Altınordu-Ankara Ankara Keçiörengücü: 1-4

Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: 1-0

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ742116115142.EYÜPSPOR74211073143.SAKARYASPOR74031284124.PENDİKSPOR7331844125.BODRUMSPOR732213103116.MANİSA FK63211082117.BOLUSPOR6321532118.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR6321871119.YILPORT SAMSUNSPOR72419721010.ÇAYKUR RİZESPOR6231844911.TUZLASPOR7232880912.GÖZTEPE722347-3813.ADANASPOR714210100714.GENÇLERBİRLİĞİ6132910-1615.ERZURUMSPOR FK6132710-3616.ALTAY713347-3617.ALTINORDU6033612-6318.YENİ MALATYASPOR7034716-9319.ALTAŞ DENİZLİSPOR7025510-52- 8. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

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